В России введут обязательную диспансеризацию для сотрудников

В программу включат новые исследования, исходя из того, что следующий год назван Годом семьи.

В России с 2024 года диспансеризация станет обязательной для работающих граждан. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии конгресса «Национальное здравоохранение — 2023».

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», — сказала она.

По словам Голиковой, работодатель может организовать диспансеризацию с помощью внутренней или сторонней медорганизации. В программу будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин. Сделано это с заботой о семьях, в честь которых и объявлен следующий год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Согласно его указу, кабмин должен образовать соответствующий комитет и утвердить его состав до 27 декабря.