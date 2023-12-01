Приговоры получили более 240 участников беспорядков аэропорту Дагестана

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 18 0

Приговоры получили 242 участника беспорядков в аэропорту Дагестана

Приговоры получили более 240 участников беспорядков аэропорту Дагестана

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Ущерб от их действий власти региона оценивают в сотни миллионов рублей.

Более 240 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были привлечены к ответственности. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на Верховный суд Дагестана.

Массовые беспорядки в аэропорту столицы республики прошли 29 октября 2023 года. Тысячи человек проникли на территорию аэропорта и заблокировали самолет, прилетевший из Израиля, а также скандировали лозунги в поддержку Палестины. Власти региона оценили ущерб в сотни миллионов рублей.

«Преследуют свои собственные интересы»: кто стоит за беспорядками в аэропорту Махачкалы

По данному факту правоохранители провели ряд проверок, допросили сотни свидетелей, а участники были привлечены к ответственности. 242 человека, согласно решению суда, заплатят штрафы, получат административный арест будут выполнять обязательные работы.

«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от одного до десяти суток, на 94 наложен административный штраф от трех до десяти тысяч рублей, 42 назначены обязательные работы», — рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Правоохранители также установили личность владельца Telegram-канала, призывающего жителей Дагестана. Им является 47-летний Абакар Абакаров, сбежавший из России еще в 2016 году. Сейчас он скрывается от российских властей в Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Владимир Путин прокомментировал беспорядки в Дагестане.

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.76
1.18 97.91
1.03
«Небо завоевывает землю»: китайский гороскоп на декабрь 2023 года

Последние новости

20:50
Можно ли заниматься сексом на первом свидании?
20:33
Приговоры получили более 240 участников беспорядков аэропорту Дагестана
20:15
Владимир Путин исключил Шота Горгадзе и Генри Резника из состава СПЧ
20:08
Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник сыграли тайную свадьбу: правда или слухи?
19:58
Косолапый малыш: в московском зоопарке маленькая панда учится ходить
19:42
Украина больше не нужна? Почему ВСУ не смогут удержать территорию

Сейчас читают

SHAMAN подвинул главного есаула страны Газманова
Женские прелести: Легостаев сыграл любовь с Мэрилин Монро в клипе «Не по годам»
А вы знаете? Какие киноляпы появляются в фильме «Москва слезам не верит»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд