«Преследуют свои собственные интересы»: кто стоит за беспорядками в аэропорту Махачкалы

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Свыше 200 человек задержали после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото, видео: Рамазан Рашидов / ТАСС; 5-tv.ru

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Эксперты до сих пор подсчитывают ущерб, причиненный воздушной гавани разъяренной толпой.

При поддержке западных спецслужб будут проводиться попытки дестабилизировать ситуацию внутри России. В теме информационно-психологический операции, сокращенно ИПСО, англосаксам нет равных. Обоснования вторжения в Ирак или бомбежек Югославии — это, что называется, классика жанра.

На этой неделе мы стали свидетелями, к сожалению, успешной ИПСО против России. В Дагестане разгоряченная толпа в Хасавюрте вломилась в отель, требуя остановить заселение еврейских беженцев, а потом в Махачкале попыталась с пристрастием допросить пассажиров прилетевшего из Тель-Авива рейса. Попутно разгромили часть аэропорта, так что он несколько дней не работал. И все под благородным предлогом — помощи братьям по вере в Палестине. Согласно последним данным МВД, после беспорядков в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек.

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Власти (и дагестанские, и федеральные) заняли четкую позицию — за якобы народным возмущением стоят конкретные спецслужбы. При этом, как отметил президент на встрече с общественной палатой, они пользуются по-человечески понятным возмущением мусульман всего мира из-за страданий единоверцев на Ближнем Востоке.

«Меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство. И это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать, извращение сознания какого-то. Это говорит о том, что на самом деле они преследуют свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. А в данном случае — интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо», — отметил Владимир Путин.

Ниточки дагестанских погромов ведут на Украину. И ниточки эти появились не сегодня и даже не с начала спецоперации. Еще в 2016 году во Львове был создан дагестанский национальный центр, а в Киеве всеукраинский конгресс народов Дагестана. Параллельно в Одесской области обосновалась более серьезная уже международная структура «Хизб ут-Тахрир»*, признанная в России террористической.

И если первые мечтают о собственной Горской республике на Кавказе вне России, то у вторых размах планетарный — они строят Халифат на всех территориях, где много мусульман. Сейчас у них, что называется, «ситуационный союз» — они объединяют свои ресурсы, чтобы раскачать ситуацию через соцсети. Вопрос, кто дергает их за ниточки — остается открытым. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Мурада Магомедова, который стал свидетелем погрома в аэропорту.

* — организация признана террористической и запрещена в России

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