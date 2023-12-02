Киркоров раскрыл суровую правду своей жизни: «Чудес на свете не бывает»

Знаменитый артист остается королем российской эстрады десятилетиями. Но никакого волшебства за его успехом нет — только работа на износ.

Народный артист РФ Филипп Киркоров не верит в чудеса. Он остается популярным и актуальным исполнителем на протяжении десятилетий не потому что поймал падающую звезду или продал душу дьяволу. По словам певца, только постоянная работа и одержимость творчеством позволяют оставаться на гребне волны. И даже «магические преображения» этого года, абсолютно новый образ и появление дамы сердца — не волшебство, а результат приложенных усилий.

На премьере фильма «Елки 10» в столичном кинотеатре «Октябрь» Киркорова сопровождала его предполагаемая избранница Татьяна Тур, а также пластический хирург Тимур Хайдаров. По словам артиста, эти двое и стали его главными помощниками на пути к стройности, молодости и свежести. Тур стала «мотивацией» к кропотливой работе над внешностью, а Хайдаров воплотил идею в жизнь своими руками и скальпелем. Каждый проделал свою часть работы, подчеркнул Киркоров.

«Все эти магические преображения, которые со мной произошли в этом году, это тоже труд. Труд наш совместный с Тимуром, личная мотивация. Короче это все большая работа. И просто так чудес не бывает. Я хоть и верю в чудеса, но чудес на свете не бывает, это все труд», — заявил Филипп Бедросович.

Киркоров и Тур не впервые выходят вместе в свет. Их уже видели на премьере фильма «Теща» — игриво улыбающихся, любующихся друг другом. Спутница называла артиста любимым мужчиной и сообщала журналистам, что Новый год встретит в его доме. В ответ исполнитель величал даму сердца бриллиантом, на фоне которого все его украшения — просто цацки. А когда Тур заговорила о праздновании Нового года, благосклонно кивал и загадочно улыбался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров вновь проговорился о романе с продюсером Татьяной Тур.