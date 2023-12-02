Его личная мотивация: Филипп Киркоров снова проговорился о романе с Татьяной Тур

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 162 0

Певец Киркоров назвал продюсера Татьяну Тур своей мотивацией к преображению

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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То ли случайно, то ли намеренно демонстрируя близость, знаменитый артист рассказал о роли новой женщины в его жизни.

Народный артист РФ Филипп Киркоров снова вышел в свет со своей предполагаемой возлюбленной Татьяной Тур. Более того, он еще раз, возможно, невольно, подтвердил, что с этой женщиной его связывают близкие отношения. А именно — назвал ее своей личной мотивацией к преображению. Произошло это на светском показе фильма «Елки 10» в столичном кинотеатре «Октябрь», где присутствовал и корреспондент 5-tv.ru. Киркоров рассуждал об успехе и пришел к мысли, что у него такового нет. Ради неугасающей славы приходится тяжко и постоянно работать.

«Знать бы, где этот секрет — каждый бы стал звездой. А вообще это труд. Труд! И даже все эти магические преображения, которые со мной произошли в этом году, это тоже труд. Труд наш совместный с Тимуром (Пластический хирург Тимур Хайдаров. — Прим. ред.), личная мотивация. Короче это все большая работа И просто так чудес не бывает», — отметил певец.

Говоря о Хайдарове, Киркоров кивнул в его сторону, произнося «личная мотивация», он бросил взгляд на белокурую спутницу, на что она загадочно улыбнулась и опустила ресницы. Прежде 56-летний артист не раз говорил прессе, что решился на операции ради таинственной дамы сердца. Что это, если не подтверждение романтических отношений? Однако звезды продолжают интриговать публику. Филипп Бедросович уже появлялся перед камерами в кольце, которое свидетели приняли как обручальное, но исчерпывающего официального заявления так и не прозвучало.

Недавно Киркоров появился в компании Татьяны Тур на премьере фильма «Теща». Журналисты хвалили белоснежные наряды и украшения пары, на что Киркоров только повторял, указывая на свою спутницу: «Вот бриллиант, остальное — цацки». Тур тем временем сообщала, что будет отмечать Новый год в доме поп-короля, называла его любимым мужчиной, подмигивала и одаривала хищным взглядом.

Татьяне Тур 41 год, она успешный продюсер и весьма состоятельная женщина. По данным СМИ, блондинка занимает пост главы продюсерских центров Sound Media (более 1000 организованных концертов в России и Европе) и GUTSERIEV MEDIA, генеральный продюсер концертного зала Live Arena. Кроме того, она пишет книги на профессиональную тематику. Ее клиентами являются Рита Дакота, Наталья Подольская и BURITO, в 2015-м избранница Киркорова продюсировала сезон шоу «Голос». Известно, что Тур похоронила супруга и одна воспитывает дочь и сына.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Филипп Киркоров не держит в своем огромном особняке прислугу.

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