Северная Корея готова воевать с США в космосе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

КНДР: помехи работе спутника-шпиона будут рассматриваться как объявление войны

Северная Корея готова воевать с США в космосе

Фото: www.globallookpress.com / Nasa

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КНДР решительно ответили на любые посягательства на их спутники.

Вмешательство в работу спутника Северной Кореи будет рассматриваться как объявление войны, говорится в сообщении, опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР.

В Северной Корее также заявили, что готовы ответить нейтрализацией американских разведывательных спутников на любое вмешательство США в космосе.

О разведывательном спутнике КНДР заговорили по всему миру неспроста: он уже доказал свою эффективность, сделав фото важнейших стратегических американских объектов: Белого дома, Пентагона и военных баз. Со снимками уже успел ознакомиться лидер республики Ким Чен Ын.

Сначала власти США не комментировали технологическую «оплеуху» от КНДР, но по итогу все-таки признали: спутник был и фотографии сделал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина забеспокоилась из-за спутников Starlink.

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