Северная Корея готова воевать с США в космосе
КНДР: помехи работе спутника-шпиона будут рассматриваться как объявление войны
Фото: www.globallookpress.com / Nasa
КНДР решительно ответили на любые посягательства на их спутники.
Вмешательство в работу спутника Северной Кореи будет рассматриваться как объявление войны, говорится в сообщении, опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР.
В Северной Корее также заявили, что готовы ответить нейтрализацией американских разведывательных спутников на любое вмешательство США в космосе.
О разведывательном спутнике КНДР заговорили по всему миру неспроста: он уже доказал свою эффективность, сделав фото важнейших стратегических американских объектов: Белого дома, Пентагона и военных баз. Со снимками уже успел ознакомиться лидер республики Ким Чен Ын.
Сначала власти США не комментировали технологическую «оплеуху» от КНДР, но по итогу все-таки признали: спутник был и фотографии сделал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина забеспокоилась из-за спутников Starlink.
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