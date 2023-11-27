«Будут мишенью»: Украина обеспокоена возможной утратой спутников Starlink

Аппараты принадлежат Илону Маску, который не раз заявлял, что их нужно использовать только для просмотра сериалов, а не в военных целях.

Спутники Starlink, которые Украина использует в военных целях, могут стать законной мишенью для России. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на экспертов.

Издание отмечает, что Илон Маск, которому принадлежат спутники Starlink, заявлял, что Украина не должна использовать аппараты в военных целях. Боевики же, наоборот, применяют их для нанесения ударов по российским танкам. В таком случае, считают эксперты, спутники могут быть законной целью для России.

В качестве аргументов издание приводит и то, что коммерческие спутники в космосе не подпадают под Женевскую конвенцию.

«Русские, скорее всего, не сделают ничего неправильного, поскольку подобные сервисы могут использоваться в военных целях. Это не означает, что коммерческие спутники будут постоянно становиться мишенью или объектом нападения. Но это означает, что потенциально они могут быть таковыми», — указал один из экспертов.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илон Маск дискредитировал президента Украины Владимира Зеленского.