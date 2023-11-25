«Я чувствую себя абсолютно молодой в душе»: 49-летняя Катя Лель о возрасте

Артистка не боится взрослеть, потому что современные 50-летние, по ее мнению, — это женщины в расцвете сил.

Певица Катя Лель не боится стареть и вообще не считает, что эта самая старость уже топчется на пороге. В следующем году артистка отметит юбилей, ей исполнится 50 лет. Никакой тоски по этому поводу звезда не испытывает, наоборот, ждет новых откровений судьбы с нетерпением. Она уверена, что мудрость женщины — это ее года. Кроме того, современные люди, перешагнувшие полувековую отметку, разительно отличаются от своих предшественников.

«Сегодня вообще другое время. Если брать людей 50 лет даже еще лет десять тому назад, это абсолютно разные поколения. Сегодня женщина в 50 — ты не понимаешь, сколько ей лет. Ей 35? Она молода кожей, мудра мыслями о своей жизни, советами, она в полном расцвете сил. Поэтому я каждый год принимаю», — сказала исполнительница корреспонденту 5-tv.ru на юбилее генерального директора телеканала Music Box Натальи Палиновой.

Прежде, поделилась Катя Лель, взросление, назовем это так, она воспринимала иначе. До 45 лет она вообще не была внимательна к цифрам, годы пролетали один за другим, пока не заявили о себе очередной круглой датой. Но оценив себя на этом этапе, певица осознала — вот сейчас перед зеркалом стоит лучшая ее версия.

«Это же кайф, потому что ты уверен в себе, ты знаешь, как жить, ты познал жизнь во всем проявлении. И с разных сторон абсолютно: когда ты очень сильно падал или тебя „падали“, и когда ты взлетал! Ты знаешь, что такое жизнь, для чего ты здесь… Я понимаю, что это моя ценность, благодарность моя Вселенной за то, что я есть, такая, какая есть. Я чувствую себя абсолютно молодой в душе, лет 35 максимум», — заключила артистка.

Стоит отметить, Катя Лель действительно неустанно раскрывает новые грани бытия, о чем без стеснения сообщает поклонникам. Помимо творчества и семьи исполнительницу живо интересует изучение тонких материй. Она заявляла о вере в инопланетный разум и даже о контактах с представителями внеземных цивилизаций. Звезда работает над своим духовным развитием и утверждает, что может исцелять людей. А недавно рассказала, что открыла в себе дар ясновидения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Катя Лель объяснила мировую популярность песни «Мой мармеладный». Хит переживает вторую волну успеха, взрывает мировые чарты и социальные сети.