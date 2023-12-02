Дочь Александра Абдулова решила связать жизнь с кино: «Мама за другую сферу»

Будущий режиссер Евгения Абдулова планирует войти в десятку лучших на планете.

Евгения Абдулова, дочь покойного народного артиста РСФСР, мечтает о большом кино. Но не актрисой хочет быть 16-летняя наследница знаменитости, а режиссером, учиться во ВГИКе. Несколько лет она посещала киношколу, благодаря маме Юлии Мешиной принимала участие в творческих проектах, но в будущем она видит себя автором идеи, а не исполнителем роли. Родительница не в восторге, но не препятствует. Своими амбициями Евгения поделилась в интервью журналистам Woman.ru.

«Когда уже начала что-то снимать, я поняла, что я хочу сама диктовать свои правила, снимать что-то по своим идеям, а не выполнять актерские задачи… Мама больше за то, чтобы я вообще шла в другую сферу. В любую, только не в эту. Это все-таки такая вещь непостоянная: здесь либо все, либо ничего, это очень сложно», — поделилась Абдулова.

Евгения считает актерство в каком-то смысле опасным — слишком велик риск «сгореть» на такой работе. Она рада, что мама во всем поддерживает, конфликтов на этой почве в семье нет. По словам девушки, родительница видит, что без творчества она не проживет, а еще подмечает столь важные для работы режиссером особенности — монтажное мышление, например. И позволяет пробовать то, что действительно интересно.

Как отметила Абдулова, имя легендарного отца накладывает на нее ответственность за результаты работы. Прежде девушка чувствовала это остро, но теперь освободилась и старается жить без оглядки на мнения за спиной. Кроме того, между дочкой и отцом большая разница — в потенциале, таланте, стиле. Сравнивать двух художников не нужно, уверена Евгения, каждый — отдельная личность.

«Условно, если будет список из десяти самых классных режиссеров в мире, то мне бы хотелось в него войти. Не в ближайшие пять лет, конечно, но до конца жизни было бы славно это успеть», — говорит Абдулова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как любовница Абдулова попала в монастырь.