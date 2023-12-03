🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 3 декабря, Луна не даст нам сидеть на месте. Чертовка размоет нам горизонты и почву под ногами, подбросит сюрпризы и запудрит мозги. Противиться ей бесполезно — она выиграет в любом случае.

♈ Овны

Сегодня стоит отнестись серьезно ко всем предложениям и идеям — некоторые из них могут быть на миллион. Также звезды советуют держаться подальше от авантюристов и людей, которые хотят втянуть вас в свои интриги. Тяжело будут складываться и отношения с партнерами — некоторые из них не будут внушать доверия. Полезно наводить порядок в доме — так вы избавитесь от стресса.

Космический совет: проведите день активно.

♉ Тельцы

Сегодня вы раздуваете из каждой мухи слона, да еще и на пустом месте. Постарайтесь сбавить обороты, иначе вам придется решать немало конфликтов в следующие несколько недель. Эмоциональный фон окружающих тоже подстегивает закатить скандал, но стоит держать себя в руках и настраиваться на позитив. Терпеть придется всего день — уже завтра тучи рассеются и наступит спокойное время.

Космический совет: запланируйте деловую встречу.

♊ Близнецы

Не бегите впереди паровоза — к каждой задаче стоит подойти серьезно, продумывая каждый шаг. Также стоит быть осторожнее с эмоциями — они могут затуманивать ваш разум и не давать смотреть на ситуации рационально. Не стоит расстраиваться, если кто-то вмешивается в ваши дела, ведь этот человек может показать вам, на каких моментах стоит сконцентрировать свое внимание.

Космический совет: отдохните.

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♋ Раки

Сегодня эмоции могут мешать посмотреть на проекты трезво и оценить свои силы, поэтому постарайтесь не брать на себя лишнюю ответственность. Полезно смотреть на дела с другой стороны, через призму креатива — так вы сможете привлечь к себе внимание начальства. В трудных моментах стоит включать интуицию на полную громкость — она подскажет верные слова и правильный путь.

Космический совет: сходите на романтическое свидание.

♌ Львы

Придерживаться своего плана на день будет невозможно: окружающие раз за разом будут вносить в него корректировки, а обстоятельства и вовсе отметать какие-либо пункты из списка. Терпение, дальновидность и наблюдательность — три кита, на которых стоит ваше будущее, поэтому соберитесь с силами и настраивайтесь на позитив. Инициативы стоит отложить — сейчас не лучшее время для предложений.

Космический совет: рассчитайте время заранее.

♍ Девы

Требуем меньше и от себя, и от других — в последнее время вы завышаете планку и портите все возможные отношения. Также звезды советуют не бояться делегировать сложные задачи коллегам или единомышленникам: сейчас у вас слишком много дел и в одиночку вам просто-напросто не справиться. Кроме того, полезно не только думать о здоровье, но и укреплять его витаминами, физическими нагрузками и диетой.

Космический совет: приготовьтесь к везению.

♎ Весы

Боритесь за то, что вам нужно — сегодня это даст свои плоды. Только не стоит давить или шантажировать — играйте по-честному. Также звезды советуют сейчас заниматься теми делами, которые невозможно отложить на завтра — в этот день у вас хватит сил, чтобы со всем справиться. Полезно не только думать, но и делать что-то для своего организма: чаще гулять на свежем воздухе, есть больше овощей и фруктов.

Космический совет: избегайте большого скопления людей.



♏ Скорпионы

Не бойтесь проявлять знаки внимания — вам ответят взаимностью. Также можно флиртовать налево и направо — сегодня вы можете встретить любовь всей своей жизни. Полезно прислушиваться к чужому мнению — возможно, некоторые советы действительно помогут вам в трудной ситуации.

Космический совет: не делайте поспешных выводов.

♐ Стрельцы

Ваша жизнь быстро и кардинально меняется, и звезды советуют сейчас выдохнуть и наблюдать за переменами — лишние телодвижения могут замедлить процесс или испортить некоторые перемены. Постарайтесь вести себя как прежде и заниматься бытовыми делами — это лучшая тактика на этот момент. Кстати, на личном фронте тоже нужно быть осторожным — лишние эмоции могут довести до скандала.

Космический совет: потерпите еще немного.

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♑ Козероги

Конфликты назревают со всех сторон и отмахнуться от них будет невозможно. Самое время собрать вещички и уйти в тень на подольше — это будет единственным верным решением. От сложных дел и серьезных переговоров стоит отказаться. И не волнуйтесь за будущее — все сложится хорошо, просто сейчас стоит поставить дела на паузу. Вместо этого лучше заняться тем, что приносит вам удовольствие.

Космический совет: не спорьте.

♒ Водолеи

Хватит браться за все и сразу, расставьте приоритеты и сконцентрируйтесь на самых важных для вас вещах. Сегодня у вас много энергии, но это не значит, что стоит растрачивать ее впустую — пустите свои силы на насущные дела. Также звезды советуют общаться осторожнее, учитывая эмоциональный фон собеседника, и донося свои мысли максимально четко и понятно. Кстати, акцентируйте внимание на мелочах — сейчас они играют большую роль.

Космический совет: восполните силы в кругу друзей.



♊ Рыбы

Сегодня вас будут раздражать все и все вокруг. Постарайтесь убавить уровень агрессии и стресса физическими нагрузками или долгим сном. Также полезно в этот день заботиться о своем организме: диета, спорт, витамины — хороши все варианты. Кроме того, звезды советуют распределять свои силы правильно и заниматься только теми делами, которые в будущем принесут вам хорошие деньги.

Космический совет: посвятите время активному отдыху.

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