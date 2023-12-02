Лишила наследства, разорвала все связи: почему Светличная открестилась от взрослого сына

Советская знаменитость в молодости была обожаема миллионами мужчин, а на пенсии оказалась брошенной.

Светлана Светличная — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР, знакомая многим зрителям по фильму «Бриллиантовая рука» и крылатой фразе: «Не виноватая я! Он сам пришел!». Эта картина принесла популярность актрисе, и благодаря ней за Светличной закрепилось звание секс-символа советского кино. Казалось, с такой внешностью и обаянием знаменитость точно далеко пойдет: но к пенсии звезда советского кинематографа внезапно оказалась в гордом одиночестве, а отношения с сыном окончательно разладились. Какие тайны все эти годы скрывала знаменитость?

Поставила страну на уши: кто на самом деле украл Светличную

В октябре 2021 года в прессу просочилась информация о внезапной пропаже Светланы Светличной. В правоохранительных органах журналистам рассказали, что на тот момент 81-летнюю знаменитость, страдающую от деменции, вывез на тонированном авто неизвестный мужчина. Узнавшие о пропаже культовой актрисы волонтеры тут же сформировали добровольческую миссию и отправились на поиски. Сын актрисы, Алексей Ивашов, написал заявление о пропаже матери лишь спустя трое суток после первых известий. Для общественности поступок отпрыска стал поводом для беспокойства: и до этого не ладившая с одним из двух наследников актриса, судя по всему, на тот момент, окончательно разругалась с Ивашовым настолько, что мужчина будто бы и вовсе не собирался объявлять мать в розыск.

Позже оказалось, что Светличную с ее собственного согласия вывезла одна из съемочных телевизионных групп. Исчезновение матери, поставившее на уши без преувеличения всю Москву, стало поводом для очередного скандала и разборок.

«У нее деменция в поздней стадии. Переживания кончились! Осталась одна ненависть», — заявил он в эфире федерального шоу.

История семейной вражды

Камнем преткновения в скандале Светланы Светличной и старшего сына стал внезапный брак матери с художником Алексеем Смирновым, который был младше нее на 19 лет. Брак продлился всего 27 дней, но за это время актриса успела разменять «трешку» в Москве на барак где-то за отшибе. Распри между матерью и сыном длились 13 лет. За это время Светличная во всеуслышание успела объявить сына плохим человеком и даже лишила его наследства.

«Сын не звонил мне десять лет. Они хотят от меня избавиться, чтобы я освободила квартиру… Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Единственный раз, когда он пришел, когда я болела онкологией. Остальное время пил», — откровенничала до слез расстроенная Светличная.

Уже после выписки из больницы после перенесенного инсульта у актрисы возникла новая проблема: знаменитость категорически не хотела оставлять имущество сыну. В эфире федерального канала звезда заявила — недвижимость она намерена переписать на соседей.

«Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша неблагодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решаю: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — поведала она.

Единственной, кто, по словам Светличной, все еще поддерживает ее из всех членов семьи, стала внучка. Девушка регулярно навещает звездную бабушку, несмотря на сложный характер.

Нашла замену

Далеко не все знают, что, будучи помоложе, Светличная потеряла одного из двух сыновей. В 2006 году младший сын актрисы Олег умер от токсического алкогольного отравления. Ему было всего 34 года. Оставшееся имущество сама Светличная называла поводом для скандалов между ею и Алексеем.

«У меня испытание сложнейшее. Младший сын ушел в иной мир не своей смертью, а со старшим общение не сложилось… Я думаю, когда меня не будет, сын скажет: «А я был не прав», — говорила актриса.

Сам Ивашов уверял: на квартиру матери он никаких прав не имеет, а причиной разлада на самом деле стало родительское попустительство: мол, именно актриса разрешила его брату жить в области, где, в итоге никто так и не смог ему помочь. Врачи сообщили ей, что у молодого мужчины был ожог гортани. Актриса предположила, что младшего сына намеренно отравили кислотой.

На фоне сложившихся проблем актриса нашла утешение в объятиях молодого ухажера. Журналисты застукали возрастную Светличную в объятиях молодого актера Ивана Николаева. Пока сам артист от любовной связи со звездой СССР открещивался, Светличная признавалась, что по-настоящему влюблена. Вот только избранник годился звезде во внуки.

«Я не фаворит Светланы Светличной. Я ее младший коллега и друг. Мы знакомы давно, вместе снимались лет десять назад. С тех пор дружим. Приезжаю к ней в гости, иногда с друзьями. Она не беспомощный человек, хоть и живет одна. Но ей нужно внимание», — отрицал все факты он.

«Есть человек, который за меня болеет. Я влюблена, но я ему, наверное симпатична, так ведь тоже бывает», — поделилась актриса, так и не назвав имя своего фаворита.

Еще один ухажер

Еще до появления Ивана Николаева на горизонте Светличной прочили в мужья не кого-нибудь, а Прохора Шаляпина. В том, что Прохора могла заинтересовать Светлана Афанасьевна, сомнений нет, ведь Шаляпин не раз был замечен в компании возрастных дам и с одной из них, Ларисой Копенкиной, даже связал себя узами брака. О попытке певца завязать отношения со Светличной заявил фотограф Виктор Панкратьев.

«Прохору было чуть за 20, Светличной — 70. Почти полувековая разница в возрасте не помешала их отношениям. Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму», — рассказывал Панкратьев.

Сама Светличная от связи с Шаляпиным тогда открестилась, испугавшись последствий как огня.

«Есть вот такие больные люди. Как вот была дама у Джигарханяна, бывшая жена. Они с Шаляпиным одного плана. Для меня только существуют люди, которые думают достойно», — сказала, как отрезала, она.

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