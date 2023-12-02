По его словам, скрываться от правосудия молодой исполнитель не планирует. Однако суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 24 января.

Молодой исполнитель Эдуард Шарлот во время допроса признал свою вину в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 24 января. Об этом 5-tv.ru узнал во время заседания Кировского районного суда города Самара.

По его словам, скрываться от правосудия молодой исполнитель не планирует, он хочет находиться дома.

«Признавал вину на допросе. Раскаивался», — подтвердил следователь информацию.

Накануне скандального певца Шарлота доставили на допрос в самарское отделение Следственного комитета. Против него возбуждены три уголовных дела. Суд должен вот-вот избрать ему меру пресечения.

Некоторое время назад Шарлот эмигрировал в Армению, где сжег свой российский паспорт и записал это на видео. Когда ему надоело жить на чужбине и захотелось домой, он принес извинения, сославшись на эмоциональность творческой натуры. Но ему не поверили ни россияне, ни правоохранительные органы.

В ночь на 22 ноября в петербургском аэропорту Пулково Шарлота задержали сотрудники полиции. Ему был назначен административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Молодого человека предварительно обвинили в мелком хулиганстве. Затем стало известно о том, что в отношении исполнителя есть и более тяжкие обвинения за провокационные русофобские действия в публичном пространстве. Певец прилюдно покаялся за свои поступки, но его быстро вывели на чистую воду.

За этим делом внимательно наблюдает лично глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Лига безопасного интернета обращалась в СК и МВД России в связи с деятельностью блогера Шарлота, который систематически дискредитировал российскую армию, оскорблял нашу страну, оскорблял президента нашей страны, чувства верующих и патриарха Кирилла, а также совершал различные провокационные выходки в своих видео, например, сжигал паспорт гражданина России.

Сегодня, как известно, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, он привлекается к административной ответственности, пока непонятно, каким образом он въехал на территорию России, по какому документу, потому что паспорт был сожжен и по нашей информации он не выезжал из России по загранпаспорту», — опубликовала она пост в своем Telegram-канале.

Остается следить за развитием событий. Получит ли певец снисхождение — загадка, учитывая его отношение к России. Однако сам он рассчитывает на оправдательный приговор — певец уже рассказал о своих планах на будущее. Он уверен, что у него получится продолжить заниматься творчеством — петь песни на русском языке, а также записать несколько фитов с отечественными исполнителями. С тем же SHAMAN.

«С Ярославом Дроновым с удовольствием! Я Ярослава Дронова очень люблю, с семи лет его знаю. И „Час пик“ мне очень нравится», — заявил Шарлот, видимо, забыв о том, что оскорблял автора хита «Я русский» и даже вызывал его на бой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Шарлот проходил допрос.