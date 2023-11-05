Поргину отговаривали от брака с Караченцовым: «Зачем он, нищий, тебе нужен?»

Почему актер казался всем недостойной кандидатурой?

Родственники убеждали Людмилу Поргину отказаться от брака с Николаем Караченцовым. Об этом сообщает издание «Мослента».

По словам актрисы, «доброжелатели» считали, что актер не пара девушке и уверяли, что ей стоит подыскать кандидатуру получше.

«Доброжелатели говорили: „Зачем он, нищий, тебе нужен?“ На что я отвечала: „Он еще будет!“ И не ошиблась. Любовь к Коле согревала меня и сейчас согревает. Ради него я сделала бы все на свете. Я носила его на руках после катастрофы, и это не было для меня в тягость», — рассказывала актриса.

Также против их брака была и мать Караченцова. Однако актер пошел родительнице наперекор и выбрал любовь.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Поргина решила продать московскую квартиру покойного мужа. Недвижимость она оценила в 300 миллионов рублей. На эти деньги она намерена построить дом загородом и открыть музей в память о возлюбленном.