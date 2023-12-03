Работы молодых финалистов фестиваля «Гнездо» покажут в кинотеатрах страны

С начала 2024 года ведущие российские кинотеатры представят зрителям работы из short-list Всероссийского фестиваля студенческого и дебютного анимационного кино «Гнездо». Молодые отечественные аниматоры и профессионалы мультипликации объединились в одноименном сообществе, в рамках фестиваля жюри оценивало более ста проектов. Помимо судей смотр посетили несколько тысяч зрителей из Иркутска, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Лучшие работы дебютантов были отмечены специальными призами, а победители региональных этапов посоревновались в финале на петербургской киностудии «Лендок» и стали членами первого в России сообщества молодых аниматоров. В short-list фестиваля «Гнездо» вошло 11 работ, гран-при получила «Искра» екатеринбурженки Валентины Набиулиной, посвященная специалистам по обслуживанию сетей связи и электросетей.

«Мужество и доблесть наших специалистов-электриков достойны отражения в творчестве», — считает Набиулина.

Фото: кадр из мультфильма «Искра», реж. Валентина Набиулина, 2022 г.

В завершении фестиваля организаторы публично заявили о начале работы «Российского анимационного молодежного сообщества». Организаторы ожидают, что на базе «Гнезда» молодые аниматоры смогут успешнее продвигать свои проекты и получать поддержку со стороны профессионалов, смогут вместе создавать современную российскую анимацию. В ближайшее время любой художник из этой сферы сможет подать заявку на вступление в сообщество на официальном сайте или в соцсетях.

Как рассказал генеральный продюсер Всероссийского фестиваля дебютантов анимационного кино «Гнездо», член Союза кинематографистов РФ, экс-руководитель научного департамента киностудии Николай Скобеев, сегодня в РФ активно растет рыночный запрос на профильных специалистов в области анимации. Интерес проявляют не только частные компании из индустрии развлечений, но и представители промышленности и госсектора.

Скобеев надеется, что благодаря объединению начинающих авторов с состоявшимися профессионалами, у молодой анимации «наконец появится будущее».

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю создания мультгероя Микки Мауса, который в этом году отметил 95-летие.