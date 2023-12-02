Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 42 0

До своего 70-летнего юбилея Герой Советского Союза не дожил буквально 18 дней.

Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В возрасте 69 лет жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов. Об этом сообщил ТАСС член центрального правления Союза десантников РФ Валерий Юрьев.

Солуянов не дожил до своего 70-летнего юбилея буквально 18 дней. Причина смерти не названа.

Герой Советского союза известен не только своими мужественными подвигами, но и благодаря песне группы «Любэ» — «Батяня-комбат». Когда композиция стала хитом, режиссер Никита Михалков решил снять для нее клип. На главную роль был приглашен Солуянов, поскольку именно его имя в один голос назвали десантники, когда в армии стали искать того, кто действительно подходит на эту роль.

Однако, как рассказывал Михалков в интервью aif.ru, до монтажа дело так не дошло, поскольку ему пришлось переключиться на фильм «Сибирский цирюльник». И такому исходу режиссер был в конечном итоге рад, потому что «образ „Батяни-комбата“ должен остаться собирательным».

Звание Героя Советского Союза было присвоено Солунову 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла оперная певица Медея Амиранашвили.

-10° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
89.76
1.18 97.91
1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:37
Актрисы Поргина и Проклова публично поругались: «Ты прожила хоть с кем-то 50 лет?»
22:20
Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов
21:52
Умерла оперная певица Медея Амиранашвили
21:36
Переход на электронные медкарты в России станет обязательным с 2024 года
21:22
Аферист, ювелир и пьяница: взлеты и падения в личной жизни Натальи Штурм
21:07
Дебют: дочь Игоря Николаева впервые выступила на большой сцене

Сейчас читают

«Вы действительно хотите это видеть?» — SHAMAN показал чемоданчик «с той самой кнопкой»
Аферист, ювелир и пьяница: взлеты и падения в личной жизни Натальи Штурм
Певица Юлия Михальчик вышла в свет на последних месяцах беременности
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд