У Большого театра новый гендиректор: как изменится культурное учреждение

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Худрук Мариинки Валерий Гергиев возглавил Большой театр

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Худруководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен на соответствующую должность на пять лет. Прежний глава театра Владимир Урин ушел по собственному желанию.

Историческое событие: художественный руководитель главного Петербургского театра — Мариинского, Валерий Гергиев, назначен генеральным директором Большого театра. Церемония вступления в должность прошла максимально не помпезно, к тому же Гергиева представлять никому не надо. Он без преувеличения — профессионал мирового уровня. Ни о каком «слиянии и поглощении» и речи не идет.

Прежний директор Владимир Урин, ровно десять лет руководивший Большим театром, написал заявление по собственному желанию, ему 76 лет. Ожидается, что Гергиев синхронизирует репертуары двух театров, создаст условия для обмена постановками и артистами. Ну и наполнит Большой театр новыми идеями. А их у маэстро всегда с избытком — достаточно вспомнить концерты в Цхинвале и Пальмире, также выездные гастроли Мариинки по городам России.

Главный вопрос: где взять времени и сил? Маэстро не намерен с головой уходить в менеджмент. В Мариинке уже заявили, что в планах у Гергиева по-прежнему стоит по три-четыре постановки в неделю.

Объединение двух ведущих театров страны под одним руководством снимает извечный вопрос — какая из двух столиц самая культурная. Так получается единое пространство, где чтят традиции высокого искусства и находятся в постоянном поиске новых форм и способов художественного выражения.

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