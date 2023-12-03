От Москвы до Тюмени: куда отправиться на новогодние праздники

Длинные выходные совсем скоро. Где лучше всего провести это время?

Москва и Петербург — традиционно самые популярные туристические направления для новогодних каникул. Сюда больше всего куплено авиабилетов, железнодорожных билетов. Здесь чаще, чем где-либо бронируют жилье. ТОП-3 разбавляет Сочи, местами опережая Петербург. Но тройка лидеров подтверждает традиционность предпочтений россиян.

Ряд южных и северных городов тоже готовятся к наплыву гостей. Кому погреться, кому на лыжах покататься, кому достопримечательности посмотреть.

Мурманск, Тюмень, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Нижний Новгород, Казань. Калининград тоже готовят большую праздничную программу. Владивосток — когда еще добраться до края России, как не в общегосударственные каникулы.

А вот среди зарубежных направлений пристрастия снова меняются: в ближнем зарубежье вместо привычных Грузии и Армении теперь Белоруссия и Узбекистан. А из «дальних» стран с традиционного первого места подвинулась Турция — Таиланд теперь номер один, притягивают теплом и экзотикой Арабские Эмираты, Индия, Китай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарить на Новый год близким.