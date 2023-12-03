Имела бизнес в Норильске: что известно о жизни зверски убитой россиянки в Турции

Жертвой жестокой расправы стала и дочь женщины.

В Турции, кроме осенних штормов, настоящая чехарда с местной валютой — лира обесценилась за год на 58%, ценники переписывают чуть ли не каждый день. Есть вопросы и по безопасности. На этой неделе в курортном Бодруме на берегу Эгейского моря произошло жестокое убийство — были застрелены две россиянки, мать и дочь. Их тела пролежали на обочине дороги несколько дней и никому не было дела, а полиция не торопится вести расследование. Чужие люди, чего стараться.

У Ирины Двизовой, так зовут женщину, была яркая внешность и яркая жизнь. Скандальный шлейф тянется аж из Норильска, где она заведовала баней. Детективную историю расследовала корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

Едем в элитный поселок, где произошло двойное убийство. Территория там закрытая. Вход только по специальным пропускам или если ты там живешь. Поэтому мы договорились с риелтором на просмотр виллы. Шлагбаум открывается не сразу. Охранник внимательно смотрит документы. Заезжаем.

Менеджер элитного комплекса «Акрополь —сити» делает акцент на безопасности и приватности. Они здесь возведены в абсолют. Высокие каменные заборы. Даже гулять по «Акрополю» местным и особенно возле чужих домов — запрещено. Вся территория — в камерах. Жилой комплекс «Акраполь-сити» занимает площадь 23 тысячи квадратных метров. Прямо в центре Бодрума. Здесь часто покупают дома знаменитости.

«Здесь виллы продаются примерно за два миллиона евро, на сутки можно снять за полторы тысячи. Ирина как раз снимала такую виллу вместе с дочкой. Во дворе бассейн, восемь комнат, два этажа и вид на горы», — рассказывает корреспондент.

О том, что здесь произошло убийство, риелтор Мэрвэ якобы слышит в первый раз. Еще бы — это серьезный удар по репутации «Акрополя». Основная версия следствия — бывшему мужу Ирины Андрею Кушлевичу удалось пробраться на территорию, незаметно вывезти ребенка — их общего с Двизовой сына — и тела бывшей жены и падчерицы.

«Там человек профессионал, чуть ли не рэмбо. Ему это все провернуть. Если он был легионером и работал телохранителем, естественно, у него спецподготовка ко всему этому есть», — рассказывает подруга Ирины Двизовой — Ольга.

Ирина трижды подавала иск о лишении Кушлевича родительских прав. Он часто проявлял агрессию и имел проблемы с законом. Именно поэтому Двизова вместе с детьми сбежала в Бодрум.

В распоряжении «Известий» оказался документ — жалоба на бездействие правоохранителей. За год до убийства Андрей уже приезжал в Турцию и угрожал бывшей жене расправой. На этих кадрах — скандал во время одного из его визитов. Слышно — Ирина в панике, у нее истерика.

«Он шантажировал Ирину Юрьевну, если она не передаст ребенка ему, то он будет принимать не очень хорошие меры», — говорит адвокат Ирины Двизовой — Оганес Геворкян.

Про Ирину даже сейчас известно немного. Сама рассказывала, что работала моделью, инвестировала деньги в недвижимость. Часто моталась между Москвой и Турцией, дорогие рестораны, вечеринки. Фото со звездами…

Откуда средства на такую жизнь — не распространялась. Известно, что начинала свой путь в холодном Норильске. На норильское наследство гражданского мужа и жила Ирина все эти годы с двумя детьми, от скоропостижно ушедшего из жизни депутата. «Известия» нашли его законную супругу, у нее тоже двое детей и она не сожалеет о трагичной судьбе разлучницы.

«Я прожила определенный кусок жизни благодаря этой женщине, которая испортила мне жизнь», — говорит она.

Яркая, эпатажная и обычно веселая Ирина в последнее время была напряжена, вспоминает Ахмет — владелец небольшого магазина близ Акрополя. Она часто заходила в лавку. За сутки до убийства здесь, в разное время, видели и Ирину, и Андрея.

Тела Ирины и ее дочери, завернутые в простыни и связанные веревкой, нашли на крутом склоне у обочины дороги в городе Мугла. Бодрум — небольшой курортный город на юго-западе Турции — тихий и спокойный. Здесь редко совершаются преступления. Практически на каждом углу дежурит полиция. Жестокое убийство Ирины, которую здесь многие знали, сильно потрясло жителей города.

«В этом небольшом кафе на берегу моря регулярно собираются русскоговорящие жители Бодрума, сегодня повод для встречи это убийство Ирины Двизовой и ее дочери», — говорит корреспондент.

На столах — украшения, сумки, одежда. В Турции запрещены благотворительные ярмарки, поэтому подруги Ирины решили собрать деньги для помощи родственникам убитых — с помощью распродажи.

Андрею Куслевичу, которого подозревают в убийстве и похищении ребенка, грозит пожизненный срок. Сейчас его ищут в Литве — именно там по информации полицейских он скрывается с ребенком.