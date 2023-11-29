«Навредить бывшей жене»: какие цели преследовал вероятный убийца россиянки и ее дочери в Турции

История кровавой драмы, развернувшейся в Бодруме, обретает все более жуткие подробности.

В убийстве россиянки Ирины Двизовой и ее несовершеннолетней дочери определен главный подозреваемый. Как сообщают турецкие СМИ, полиция предварительно считает виновным в жестоком преступлении бывшего мужа модели и бизнесмена — уроженца Литвы Андрея Куслевича. По неофициальным данным, улик на него уже накопилось достаточно: отпечатки обуви на месте преступления, наличие мотива и самое главное — экс-супруг приезжал в Турцию именно тот в период, когда было совершено преступление.

Как выяснили журналисты RT, мужчина имеет очень серьезные мотивы для убийства россиянки.

Вывез сына из страны

Одной из причин, которая могла стать мотивом для жестокого убийства, журналисты назвали желание любым способом отобрать ребенка у бывшей жены. По данным RT, предполагаемый убийца россиянки в Турции Андрей Куслевич вывез пятилетнего Макара из Турции по поддельным документам. А помогала ему родная сестра, которая с поддельными документами играла роль матери мальчика.

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По данным близких к семье источников издания, Куслевич уже уехал не только из Турции, но и из Литвы. Местонахождение подозреваемого и ребенка в настоящий момент неизвестно.

Зато известно, что мучина уже пытался силой вопрос решить вопрос опеки. После этого полиция Турции выписала Куслевичу запрет на приближение к семье.

Холодная и жуткая месть

Но как считает адвокат убитой россиянки Оганес Геворкян, целью ее бывшего супруга был не ребенок. Он считает, что подозреваемого в убийстве россиянки в Турции мало интересовал его сын — его целью было навредить матери общего ребенка.

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Адвокат рассказал, что мужчина буквально терроризировал бывшую жену. Суд разрешил ему видеться с сыном только в России, но в РФ Андрей Куслевич находится в розыске. Поэтому уроженец Литвы требовал от экс-жены привозить ребенка на его родину, хотел созваниваться по сети, угрожал и приезжал в Турцию.

«Говорил, что ребенок все равно будет с ним», — вспоминает Геворкян.

Адвокат добавил, что пытался решить проблему юридическим путем, направляя запросы в полицию о задержании и экстрадиции Куслевича в Россию. Но предпринять какие-либо действия турецкая полиция не успела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сделают с телами убитых в Турции россиянок.