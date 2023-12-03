Прохор Шаляпин сдал безработную внучку Гурченко: «Мы часто с ней пьем вино»

О 40-летней наследнице знаменитой актрисы говорят жуткие вещи — что она спивается, не следит за дочерью и наводняет шикарную квартиру бабушки клопами и тараканами.

Певец Прохор Шаляпин оказал медвежью услугу своей подруге Елены Королевой — внучке легендарной актрисы Людмилы Гурченко. Артист раскрыл всю правду о незавидном образе жизни приятельницы. Потом попытался «переговорить» красиво, но журналисты федерального канала не стали вырезать лишнюю информацию и пустили все в эфир. Шаляпин заявил, что Королева лишилась работы, а еще регулярно с ним выпивает. Часто. То есть редко и совсем немножко.

«Елена Королева прекрасно себя чувствует, мы часто с ней пьем вино. А куда ей деваться, она не певица и не актриса. Она пьет, ой, поет… Мы вчера виделись на собачьей площадке… Подожди, дай мне хорошо сказать, я дружу с ней», — смеясь, сбивался Прохор.

По словам Шаляпина, сейчас у 40-летней внучки Гурченко дела идут не очень, но он готов помогать. Например, найти покупателя дачи, которую Королева безуспешно пытается продать. Женщине загородный дом не нужен, потому что туда трудно добираться, а деньги, вырученные с его продажи, могли бы поправить плачевное положение. Сбыть дачу Елена хотела за 16 миллионов рублей, цену пришлось снизить до 11,5 миллиона. Приятель говорит, что желающий купить дом нашелся.

Не пустит ли Королева деньги по ветру — большой вопрос. Год назад в прессе активно обсуждался образ жизни звездной наследницы. В эфире федерального телеканала показали, в каких условиях она живет в квартире в центре Москвы стоимостью 30 миллионов рублей. Жилье напоминало свалку, повсюду ползали тараканы и клопы, валялись грязные вещи и посуда, между ними маневрировала хозяйка и обещала, что все приберет. Сотрудницы клининговой службы, приглашенные в дом, были в шоке от фронта работ.

Соседи Королевой и сейчас с уверенностью заявляют, что за год ситуация не изменилась. Говорят, что женщина целыми днями спит, живет крайне неряшливо, якобы выпивает с местными бомжами и даже водит их к себе домой.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Елена Королева отказалась открыть музей памяти Людмилы Гурченко.