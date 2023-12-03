Маколей Калкин расплакался на открытии именной звезды на Аллее славы в Голливуде

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28 0

Актер Маколей Калкин удостоился звезды на голливудской Аллее славы

Фото, видео: Reuters / Mario Anzuoni; HOLLYWOOD CHAMBER OF COMMERCE HANDOUT; 5-tv.ru

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На торжественную церемонию актер прибыл с невестой Брендой Сонг и двумя сыновьями. Поддержать его также пришла знаменитая экранная мама из фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара.

Американский актер Маколей Калкин в 43 года удостоился персональной звезды на голливудской Аллее славы. Торжественная церемония открытия состоялась в Калифорнии 1 декабря. На мероприятии присутствовали невеста Калкина Бренда Сонг и сыновья Дакота и Карсон, для мальчиков это был первый официальный выход в свет. Поддержать героя дня пришли также его «экранная мама» из фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара, актеры Сет Грин, Наташа Лионн и Пэрис Джексон.

Маколей Калкин и Бренда Сонг встречаются с 2017 года. Первенец пары появился на свет в 2021-м, отец назвал его Дакотой в честь погибшей в ДТП сестры. Второй малыш родился минувшей весной. О помолвке звездная пара сообщила в прошлом году. Отношения с Сонг помогли артисту оставить вредные пристрастия и найти смысл жизни — об этом он сказал, когда получил слово на церемонии.

«Я хочу поблагодарить Бренду. Ты — все для меня. Ты — мой главный источник поддержки. Только ты сегодня еще более счастлива за меня, чем я сам. Ты не только лучшая женщина из всех, что я знаю, но и вообще лучший человек. Ты подарила мне цель, подарила мне семью. А теперь, когда у нас есть наши мальчики, вы трое — мои любимые люди. Я так вас люблю», — говорил Калкин.

Звезда Маколея стала 2765-я по счету на Аллее славы. В интервью журналистам актер признался, что очень рад этому событию, но не считает его апогеем своей жизни. Гораздо важнее для него сейчас быть отцом. Здорово, отметил артист, что когда-нибудь его дети смогут увидеть, как какая-нибудь собака писает на его звезду, но все же семья гораздо важнее знаков почета. Тем не менее наградой Калкин гордится.

«Если честно, я вчера проплакал весь день и обещал себе не плакать сегодня. Но теперь я в слезах и все еще удивлен, что стою здесь», — добавил он.

Кэтрин О’Хара в своем выступлении на церемонии отметила, что именно благодаря Маколею Калкину «Один дома» стал для многих людей не просто рождественским фильмом, а ежегодным поводом собраться всей семьей у экрана. Она похвалила «сына» за талант и невероятное, хоть и немного странное чувство юмора, которые позволили добиться многих успехов и после съемок в картине «Один дома». Актриса поблагодарила коллегу за возможность поздравить с очередной победой и сказала, что очень им гордится.

Ранее 5-tv.ru писал о первом браке Маколея Калкина в 17 лет и других его романах.

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