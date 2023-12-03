«Реальность рынка»: Япония стала критически зависима от российского краба

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35 0

Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба

«Реальность рынка»: Япония стала критически зависима от российского краба

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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С чем связан высокий спрос на морепродукты из РФ?

Япония стала критически зависима от российского краба, сообщает издание Nihon Keizai. По словам авторов статьи, только в 2023 году доля его закупки увеличилась практически до 69% по сравнению со средним показателем 2022 года в 33%.

«Реальность японского рынка — российская морская продукция по-прежнему широко представлена. Большая часть крабов импортируется», — говорится в материале.

Уточняется, что высокий спрос на российские морепродукты в Японии связан с американскими санкциями. К тому же, доступная цена делает российского краба популярным у японского покупателя.

«Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. <…> Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», — сообщает издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые за полтора года Россия стала одним из крупнейших поставщиков зерна в Евросоюзе.

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