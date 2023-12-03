Генсек НАТО предупредил о плохих новостях с Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 145 0

Генсек НАТО Столтенберг предупредил о плохих новостях с Украины

Генсек НАТО предупредил о плохих новостях с Украины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Baucher

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В последнем интервью Йенс Столтенберг был весьма озадачен. Неужели Запад перестал контролировать ситуацию?

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил о плохих новостях с Украины. Каких именно вестей ждать и с чем они связаны — политик не стал уточнять. Но предупредить мировое сообщество все же счел своим долгом.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям», — подчеркнул Столтенберг в интервью для Das Erste.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что в ближайшее время на Украину никто не сможет поставить то необходимое количество военной техники и вооружения, которое она затребовала. Столтенберг подчеркнул, что для обеспечения Незалежной на Западе сейчас банально не хватает производственных мощностей. Нельзя забывать и о проблемах с логистикой из-за глобально напряженной обстановки.

По словам генсека Североатлантического альянса, ситуация на Украине действительно тяжелая. Между тем, он призвал «компаньонов» не отказываться от участия в оказании помощи киевскому режиму. Ведь «конфликты могут проходить в различных фазах, развиваясь поэтапно», отметил Йенс Столтенберг.

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