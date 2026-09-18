Умер актер из «Кадетства» Аркадий Куликов

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 1 725 0

Прощание с артистом пройдет в Тверском театре кукол.

Умер актер Аркадий Куликов из Кадетства

Фото: ВКонтакте / Тверской государственный театр кукол / puppetworld

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Умер заслуженный артист России Аркадий Куликов. Об этом сообщили в Тверском государственном театре кукол.

Куликов скончался 17 сентября. Ему было 76 лет.

«Причиной смерти Аркадия стала продолжительная болезнь», — сказано в сообщении.

Прощание с актером пройдет 19 сентября в здании Тверского театра кукол.

Аркадий Куликов родился 28 мая 1950 года в Лихославле. В 1972 году он окончил Калининское культурно-просветительное училище.

В 1973 году Куликов начал работать в Калининском театре кукол. Позже город переименовали в Тверь, а театр стал Тверским государственным театром кукол. Артист оставался в театре до 2016 года, когда вышел на заслуженный отдых.

Зрителям актер известен по роли в первом сезоне «Кадетства». Также он появился в фильмах и сериалах «Провинциальные страсти», «Параллельно любви», «История летчика» и «Вольная грамота».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженную артистку России Наталью Данилову похоронили на Старом кладбище в Гатчине. По ее завещанию, могила актрисы находится рядом с местами захоронения ее бабушки, дедушки и матери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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