В этом есть необходимость: раскрыта цель визита Лукашенко в Китай

Президент Белоруссии серьезно готовится к визиту. Какие темы обсудят лидеры?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 4 декабря, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В официальном представительстве политического лидера утвердили даты и сроки визита в Китай.

По плану, сразу после прилета президент Белоруссии проведет официальные переговоры с китайским политическим лидером. Переговоры между двумя представителями власти состоятся спустя десять месяцев после предыдущей беседы. В конце февраля лидеры двух стран обсудили основные принципы развития партнерства Белоруссии и Китая и приняли соответствующее совместное заявление.

В этот раз, как сообщает Sputnik Беларусь, главной темой встречи станут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. В программе визита Лукашенко в Китай также запланированы мероприятия социально-гуманитарного направления. Планируется, что результаты встречи откроют для стран новые пути сотрудничества и позволят усилить экономику обеих стран.

«В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестке — вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества», — гласит официальное сообщение прессы.

Чуть ранее журналисты выяснили, что Белоруссия и Китай планируют провести очередные совместные военные учения. Предварительно, тренировочный процесс запланирован на 2024 год. Это стало известно после встречи Лукашенко с министром обороны КНР Ли Шанфу 17 августа в Минске.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Лукашенко с треском уволил своего помощника.