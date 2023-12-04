«Думала, будет легче»: у актрисы Анастасии Меськовой умер отец

Звезда сериала «Сладкая жизнь» призналась, что трагедия в какой-то степени была ожидаема. Но для нее эта новость все равно стала тяжелым ударом.

Звезда сериала «Сладкая Жизнь» Анастасия Меськова в социальной сети поделилась печальным известием. Скончался ее любимый папа Валерий Меськов.

«Думала, будет легче, поскольку в какой-то степени ожидаемо. Не легче, папа ушел», — со слезами на глазах рассказала знаменитость.

Меськова призналась, что новость в какой-то степени была ожидаема, но все равно справиться с нахлынувшими эмоциями она не смогла. Знаменитость не стала уточнять, от чего именно ее родственник скончался.

К слову, известно, что Валерий Меськов доктор философских наук, профессор, преподаватель МПГУ. Мать Меськовой, Надежда, тоже преподавала в этом же университете. У актрисы есть брат Сергей и сестра Екатерина.

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