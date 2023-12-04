Ученье — свет: телефоны на уроках в школе запретят уже в январе

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«Известия»: телефоны на уроках в школе запретят уже в январе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

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За нарушение ученикам грозит замечание, выговор или вызов родителей.

Мобильные телефоны на уроках могут запретить уже в этом учебном году, прямо с января. Соответствующие поправки к законопроекту рассмотрят сегодня. Как выяснили «Известия», в первоначальной версии гаджетами разрешалось пользоваться в образовательных целях. Например, чтобы посмотреть обучающий ролик.

Однако теперь предлагают ограничиться только экстренными случаями: если что-то угрожает здоровью ученика или учителя. За нарушение грозит замечание, выговор или вызов родителей. При этом на переменах пользоваться телефонами можно.

Где дети должны оставлять гаджеты — в гардеробе, фойе или классе — в законе не прописано. Этот вопрос в школах должны решать самостоятельно. Согласно недавнему опросу, инициативу поддержали больше 80% родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских школах сделают обязательным урок труда.

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