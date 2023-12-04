Рокеров заменят цифровые аватары: группа Kiss дала последний живой концерт в Нью-Йорке

По словам музыкантов, с помощью современных технологий они планируют достичь цифрового бессмертия.

Легендарная рок-группа Kiss дала последний живой концерт. Прощальный тур с говорящим названием «Конец пути» длился пять лет и включал 250 выступлений. Финальное состоялось в Нью-Йорке, и это довольно символично. Именно там коллектив начинал 50 лет назад.

Тем не менее, на этом творческий путь музыкантов не заканчивается. Они объявили, что теперь вместо них на сцене будут выступать их цифровые копии. И показали, как это выглядит.

По словам музыкантов, с помощью современных технологий они планируют достичь цифрового бессмертия. Разработкой голограмм занималась компания Джорджа Лукаса — режиссера культовых «Звездных войн». Ранее он уже делал нечто подобное для группы АББА. Вместо шведской четверки — также выступают виртуальные копии.

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