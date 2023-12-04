Готовились долго: в Китае началась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

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Рита Миронова
Рита Миронова 6 0

В Китае началась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

Готовились долго: в Китае началась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

Фото: www.globallookpress.com / Liu Bin

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Планируется, что ее результаты откроют для стран новые пути сотрудничества и позволят усилить их экономику.

В Китае началась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», лидеры встретились в правительственной резиденции Дяоюйтай.

«Белоруссия была, есть и будет надежным партнером для Китая», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что новый уровень отношений позволил обеим странам углубиться в традиционные направления и запустить новые механизмы сотрудничества. Так, главной темой встречи станут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

Си Цзиньпин в свою очередь назвал Лукашенко «большим другом» и признался в радости от его визита.

Планируется, что результаты встречи откроют для стран новые пути сотрудничества и позволят усилить их экономику.

Недавно журналисты выяснили, что Белоруссия и Китай планируют провести очередные совместные военные учения. Предварительно, тренировочный процесс запланирован на 2024 год. Это стало известно после встречи Лукашенко с министром обороны КНР Ли Шанфу 17 августа в Минске.

В марте этого года Си Цзиньпин также с трехдневным визитом посетил Россию по приглашению Владимира Путина. В аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом. По итогу визита председателя КНР было достигнуто немало соглашений, в том числе по новому проекту газопровода «Сила Сибири — 2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем истинная цель визита Лукашенко в Китай.

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