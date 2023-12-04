Как бороться с состоянием, похожим на джетлаг?

Каждый человек в своей жизни сталкивался с «синдромом понедельника» — состоянием, когда после выходных очень тяжело вновь перестроиться на рабочий лад. О том, как с этим бороться, изданию Газета.ру рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Главные причины «синдрома понедельника»

По словам специалиста, подобное состояние после отдыха связано с попыткой человека «отоспать» за выходные всю нехватку сна за неделю. В итоге происходит смещение циркадного ритма, регулирующего такие важные аспекты, как бодрствование, сон, настроение и даже аппетит.

«По сути, это похоже на джетлаг, который возникает при долгом перелете и смене часовых поясов», — объяснил эксперт.

Также Самбурский поделился, что одной из главных причин «синдрома понедельника» может быть психологический фактор. На самочувствие сильно влияют недовольство работой, пониженная мотивация, различные перегрузки и токсичная атмосфера на рабочем месте.

Как избавиться от «синдрома понедельника»

Самый главный способ начать неделю комфортно — попробовать выстроить режим сна и сохранять его даже в выходные. Необходимо вовремя ложиться, чтобы не сбивать свой биологический график.

Кроме того, психолог предложил подготовиться к понедельнику заранее. В воскресенье стоит посвятить хотя бы час планированию недели, составить расписание дел, которые обязательно нужно выполнить на следующий день.

«Подумайте, что вам нужно взять с собой на работу, и соберите все необходимое. Выберите одежду, которая вам нравится и поднимает настроение. Заложите в свой план на понедельник что-то приятное, например, вкусный завтрак, любимую музыку, встречу с другом или поход в кино», — рассказал специалист.

Важно начать воспринимать понедельник иначе: относиться к началу недели как к новой возможности, которая может принести позитивное в вашу жизнь. Например, могут появиться действительно интересные задачи и нужный для вас опыт. Не стоит корить себя за неудачи, необходимо обратить внимание на уже достигнутые результаты.

«Сместите фокус с проблем, назовите их „задачка“ и ищите решения», — посоветовал Самбурский.

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