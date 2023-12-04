Почти 140 миллионов: 2023-й стал рекордным для внутреннего туризма в России

Эфирная новость 34 0

В АТОР назвали 2023 год рекордным для внутреннего туризма в России

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Прорыв совершили регионы Северного Кавказа, особенно — Дагестан и Ставрополье.

Уходящий год стал рекордным для внутреннего туризма — россияне отправились в путешествия 137 миллионов раз. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, развитию отрасли серьезно помогли меры господдержки. Прорыв совершили регионы Северного Кавказа, особенно — Дагестан и Ставрополье.

Места там бронируют задолго до поездки, многие возвращаются повторно. Также появилась мода на север — туристы активно осваивают Мурманск, Архангельск, Карелию.

Постепенно восстанавливается и поток за границу. Среди направлений лидируют Турция, Египет, Арабские Эмираты.

Перед Новым годом традиционно растет спрос на Таиланд. Среди внутренних направлений — тоже без сюрпризов.

«Это, безусловно, Краснодарский край. Это направление номер один, и оно не теряет своего лидерства на протяжении нескольких лет. В пятерку самых запрашиваемых новогодних направлений внутри страны — также входят Ставропольский край, Санкт-Петербург, Москва и регионы Центрального федерального округа — это Золотое кольцо, это Московская область, которая тоже обещает побить рекорд в эти праздники», — говорит Ломидзе.

Отмечается, что новогодние туры в этом году подорожали на 15-20%. Пока свободные места — еще есть, но их быстро раскупают.

Ранее 5-tv.ru писал, куда отправиться на новогодние праздники.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

14:33
Российские военные отразили пять атак боевиков ВСУ под Красным Лиманом
14:29
«Напряжение копится»: что о мужчине говорит тяга к «грязному» сексу
14:14
«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»
13:56
«Это их мнение»: Картаполов отреагировал на идеи увеличить срок службы в армии
13:54
Настоящий путь к счастью: как достичь душевного равновесия и гармонии
13:40
«Нет волшебного горшочка»: у США заканчиваются деньги на содержание Украины

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд