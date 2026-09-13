Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

В августе статистический показатель снизился до 7,52 литра на человека за последние 12 месяцев.

Сколько алкоголя выпивает средний россиянин за год

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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РИА Новости: Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года

Потребление алкоголя в России достигло минимального уровня с 1996 года. По данным статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости, в августе показатель составил 7,52 литра на душу населения в пересчете на последние 12 месяцев. С начала года жители страны стали употреблять спиртное на 0,54 литра меньше.

Столь низкий уровень потребления фиксировали в 1996 году — тогда показатель составлял 7,5 литра на человека. При этом данные до 2008 года в открытом доступе основаны на ограниченной базе данных, учитывающей только официальные продажи. По данным научных исследований, в 1990-х значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, занимавший в отдельные годы около двух третей продаж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к середине лета с начала 2026 года средняя стоимость минимальной продуктовой корзины в России выросла на 7,9% и достигла 8107 рублей. Это в 1,7 раза быстрее общей инфляции, которая за тот же период составила 4,64%.

Самый дорогой набор зафиксирован на Чукотке — более 20 тысяч рублей. Дешевле всего продукты обходятся в Мордовии. В Москве корзина стоит 9,74 тысячи, в Петербурге — 9,48 тысячи. В набор входят 33 наименования основных продуктов. Инфляционные ожидания граждан достигли 14,7%, а наблюдаемая инфляция — 15,1%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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