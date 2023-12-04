«Виновники» рака: что может вызвать смертельное заболевание печени

Чрезмерное употребление жирной пищи оказывает отрицательное влияние на организм. А что еще?

Одна из самых распространенных форм онкологического заболевания — рак печени. В последнее время, к сожалению, с этим сталкивается все больше людей. О том, что способствует развитию болезни рассказал NEWS.ru Евгений Черемушкин, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН.

Причины рака печени

Как объяснил специалист, «виновниками» возникновения раковой опухоли могут стать алкоголь и особо жирная пища, которые и так являются главными причинами большинства болезней. Этиловый спирт, содержащийся в алкогольных напитках, может привести к гибели гепатоцитов. Эти особые вещества — основные клетки печени, на которые приходится около 80% всей массы органа.

«Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например, свинины или утки», — подчеркнул эксперт.

По словам Евгения Черемушкина, помимо алкоголя и не всегда правильной еды также особо опасны химические добавки, которые зачастую могут содержаться во многих продуктах питания. Еще одна возможная причина развития болезни — вирусные инфекции, такие как гепатит В и гепатит С, добавил специалист.

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