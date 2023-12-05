🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 373 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться представителям зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 5 декабря, — это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Однако в остальных сферах стоит быть поосторожнее: могут возникнуть неожиданные проблемы.

♈ Овны

Овнов ждет приятное романтическое приключение. Если вы еще одиноки, то именно сегодня ваша судьба имеет все шансы вас найти. Если же у вас уже есть пара, то ждите от своего избранника или избранницы сюрприз.

Космический совет: у мудрости высокая цена, но все ваши жертвы окупятся со временем.

Тельцы

Для вас Фортуна приготовила встречу со старым другом или приятелем. Вы не виделись много лет, но общение вас не разочарует — вы проведете время с удовольствием, восстановите связи и, возможно, получите интересное предложение по работе.

Космический совет: подумайте о внутренних ограничениях, не позволяющих вам двигаться вперед.

Близнецы

Вас ждет полное энергии утро. Посвятите его активным занятиям — бегу или тренировке. Полученный в это время заряд пригодится вам вечером. Во второй половине дня могут возникнуть неурядицы с близкими. Но если вы проявите терпение, сможете прийти с ними к компромиссу.

Космический совет: ваша душа решила учиться и расти благодаря этому опыту, примите его как дар.

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Раки

Начните день с релаксирующих практик — подойдет медитация или даже простой разбор вещей, накопившихся бумаг, книг. Главное, сосредоточьтесь на деле, отключив голову. Это позволит убрать черные мысли и войти в состояние гармонии с собой и миром.

Космический совет: вы — проводник творчества, дайте себе свободу самовыражения.

Львы

Ваше душевное состояние вам не нравится последние месяцы. Возможно, стоит сходить к психологу на разовое занятие — разобраться с тем, что вас беспокоит. Если опыт вам понравится, возможно, вы сможете справиться эмоциями и проблемами самостоятельно.

Космический совет: исследуйте свои отношения, наслаждайтесь ими, радуйтесь здесь и сейчас.

Девы

Не всегда выходной — это время для отдыха. Сегодня придется потрудиться, но это будет вам в радость. Кроме того, появятся зацепки для большего заработка. Перспективы хороши, не отвергайте предложение, если даже на первый взгляд оно покажется вам неинтересным.

Космический совет: вас окружает любовь, она в каждом моменте, нужно только присмотреться.

Весы

Выбросьте из головы все мысли о работе. Сегодня вы имеете полное право ничего не делать. Доверьтесь собственным желаниям, они вас не обманут. Будьте аккуратны в общении с окружающими. Вас могут раздражать мелочи, но это просто следствие усталости. Вселенная вскоре вознаградит вас за терпение приятным бонусом.

Космический совет: создавайте новую реальность, не позволяйте прошлому тревожить вас в настоящем.

Скорпионы

Постоянные переговоры по телефону, чаты в мессенджерах, мониторинг писем — все это вас подточило. Вам нужен глубокий выдох и источники восполнения энергии. Выберете занятие, которое вас вдохновляет, но не требует усилий — прогулку по городу, вечер с подругой или танцы.

Космический совет: относитесь к своим обстоятельствам как к возможности измениться к лучшему.

Стрельцы

Вы были последнее время достаточно активны в работе, и теперь вас ждет награда за усилия. Вас оценит по достоинству начальство, возможно повышение зарплаты или премия.

Космический совет: идите своей дорогой, не боясь препятствий. вы все делаете правильно.

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Козероги

Недавнее путешествие подошло к концу, вы боитесь вливаться обратно в трудовые будни. Страх — лишнее в вашей палитре чувств, переход пройдет легко, гладко и безболезненно. Впереди новые проекты, на которые вы хотите заработать. Деньги будут к вам тянуться, стоит только чуть внимательнее посмотреть на предложения. Не отвергайте их сгоряча.

Космический совет: наблюдайте за своими триггерами, чтобы понять, чему они вас учат.

Водолеи

Груз старых обид на одного человека из вашего окружения вас тяготит. Попробуйте отпустить их — проговорите с психологом или хотя бы запишите на бумагу. Вскоре вам представится шанс разрубить этот гордиев узел — подготовьте себя к этому.

Космический совет: пора избавиться от мышления жертвы — это изменит вашу реальность.

Рыбы

Ваша творческая натура требует выплеска энергии. Попробуйте найти ей выход — сходите на мастер-класс, порисуйте или просто пофантазируйте на тему того, что бы вам хотелось воплотить. Это принесет неожиданно приятный результат.

Космический совет: будьте настойчивы и упорны в поиске решения главной проблемы.

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-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
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0.91 98.58
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

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