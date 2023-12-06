🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 6 декабря — этот день будто заставляет двигаться к переменам, что-то менять. При этом, спонтанно. Вместе с тем, не забывайте думать о себе и своих чувствах. Будьте открыты с окружающими и готовы к переменам.

♈ Овны

Старайтесь действовать быстро. Сегодня у вас многое будет получаться хорошо. Появится шанс успешно завершить дело, которому вы уже отдали немало сил. Не упустите его! Друзья и просто старые знакомые охотно поддержат ваши идеи, с энтузиазмом согласятся на самые необычные предложения.

Космический совет: продолжайте двигаться, отбросив страхи и сомнения.

♉ Тельцы

Обратите внимание на идеи, которые появятся у вас в начале дня. Скорее всего, они будут удачными, хотя окружающие и не признают это сразу. Возможно, вам придется взяться за реализацию задуманного в одиночку, но это никак не помешает достичь успеха. Порадуют хорошие новости, полученные от давних знакомых.

Космический совет: окунитесь в свое внутреннее «я» и найдите баланс с собой.

♊ Близнецы

Не пытайтесь сразу получить все, что хочется. Нужного результата едва ли удастся добиться, а сил вы потратите немало. В первой половине дня трудно будет сосредоточиться на полезных делах, и отвлекаться вы будете чаще, чем обычно. Зато потом наступит очень плодотворный период, хорошо подходящий для работы и учебы, обещающий успехи.

Космический совет: сделайте шаг назад для получения желаемого, вы точно сможете.

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♋ Раки

Не стоит откладывать на вторую половину дня дела, которые требуют творческого подхода и фантазии. Утро подойдет для них гораздо лучше. Могут появиться отличные идеи, полезно будет сразу обсудить их с друзьями и давними знакомыми. Вы получите не только поддержку, но и очень толковые советы.

Космический совет: настало время принятия плодов своих трудов и усердной работы.

♌ Львы

Будьте готовы вмешаться в чужие дела: сегодня это, скорее всего, будет просто необходимо. К тому же окружающие будут гораздо чаще, чем обычно, обращаться к вам за советами и помощью. Не исключено, что решение собственных задач вам придется просто отложить. Это не приведет к серьезным проблемам, но все же заставит поволноваться.

Космический совет: перестаньте сопротивляться потоку, поддайтесь происходящему.

♍ Девы

Начните день с привычных, хорошо знакомых дел. Справиться с ними будет нетрудно, вы быстро добьетесь нужных результатов, почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. Не всегда будет легко ладить с окружающими, однако вы постараетесь найти подход к каждому, и это удастся.

Космический совет: говорите о любви близким и находите внутренний баланс.

♎ Весы

Пригодится то, чему вы научились давным-давно. Благодаря своим знаниям и опыту вы хорошо справитесь с тем, что не получилось у других, во многих делах добьетесь отличных результатов. Вероятны необычные встречи, а также какие-то странные происшествия, которые натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, как скорректировать планы, чтобы быстрее достичь важной цели.

Космический совет: в формировании нового мировоззрения нет ничего плохого, попробуйте.

♏ Скорпионы

Действуйте решительно, старайтесь не тратить время напрасно. Сегодня вы многого добьетесь, если не станете ждать поддержки, не побоитесь в одиночку взяться за какие-то сложные дела. Первые ваши шаги в новом направлении будут удачными, а чуть позже обязательно появятся союзники. Середина дня подойдет для решения юридических вопросов.

Космический совет: расслабьтесь и примите реальность такой, какая она есть.

♐ Стрельцы

В начале дня едва ли удастся избежать напряженных моментов, но причин для серьезных переживаний не будет. Старайтесь обращать внимание не на возникающие проблемы, а на возможности, которые в это время обязательно откроются. Будет шанс завязать полезные знакомства, найти новых союзников.

Космический совет: пора выплеснуть накопившиеся эмоции, вам обязательно станет легче.

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♑ Козероги

Не теряйте душевного равновесия, даже если в начале дня что-то пойдет не по плану. Некоторые дела придется отложить, чтобы сосредоточиться на решении неожиданно возникших и очень срочных задач, а окружающие могут мешать сосредоточиться. Но вы отлично со всем справитесь, не допустите даже мелких ошибок.

Космический совет: погрузитесь в себя и свои мысли, именно так вы почерпнете энергию.

♒ Водолеи

Начало дня едва ли обойдется без мелких недоразумений и каких-то неудачных совпадений. Возможно, из-за них вы не успеете сделать все, что запланировали. Но к серьезным проблемам это не приведет, к тому же чуть позже вы наверняка наверстаете упущенное.

Космический совет: отпустите все, что больше не вдохновляет вас на успех.

♊ Рыбы

Не откладывайте важные дела надолго. Чем раньше вы за них возьметесь, тем больше будет шансов добиться успеха. Охотно помогут давние знакомые. Не исключено, что именно благодаря их советам вы найдете кратчайший путь к цели. Обратите внимание на то, как складываются отношения с коллегами и деловыми партнерами. Если сейчас вы поведете себя правильно, то вскоре получите весьма заманчивые предложения.

Космический совет: комфорт, уют, любовь — именно это сегодня вам как никогда хочется.

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