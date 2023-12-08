🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 194 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 8 декабря — этот день характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Звезды не советуют браться за реализацию дел, которые требуют большой ответственности.

♈ Овны

День хорош для саморазвития и познавательной деятельности. Ваше участие в разного рода научных мероприятиях будет очень удачным, там вы сможете показать всем свою эрудированность и начитанность. Однако вечером у Овнов возможен инцидент с представителями власти, будьте аккуратны на дорогах. На личном фронте Овнам захочется перемен и более активных действий — сейчас самое время, чтобы действовать.

Космический совет: не стоит ждать, что финансовые вопросы резко решатся сами собой.

Тельцы

Очень удачный день для творческих представителей знака. Звезды дают мощный толчок творческим способностям Тельцов — ваши таланты заметят и оценят. Люди искусства особенно сильно ощутят это влияние на себе. Но не забывайте о мерах предосторожности, пусть ваши эксперименты не увлекут вас слишком далеко. В личном плане Тельцам стоит решиться на эксперименты и привнести в отношения что-то новое и неожиданное — партнер это обязательно оценит.

Космический совет: если вашей душе нужно спасение, найдите его в творчестве.

Близнецы

Если вы вдруг столкнетесь с несправедливостью в отношении кого-то из вашего окружения, поспешите на помощь. Это отнимет много душевных сил, но вы будете удовлетворены результатом. Восстановиться поможет поход в сауну или баню, чтобы организм набрался сил и вы почувствовали себя значительно лучше. Также сегодня Близнецов ждет успех в заключении больших контрактов и крупных сделок.

Космический совет: не забывайте о решениях, которые вы приняли в этом году.

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Раки

Не поддавайтесь лени и желанию перенести дела на потом. Вы упустите удачный момент и уже завтра пожалеете о том, что оставили их без внимания. Попросите помощи, если чувствуете упадок сил. Наверняка Ракам помогут и не оставят наедине с проблемой. К вечеру ваше состояние заметно улучшится, но все-таки проведите свободное время в спокойной обстановке и не планируйте шумных встреч.

Космический совет: обратите внимание на то, что вы готовы создать.

Львы

Львам сегодня придется скорректировать свои планы из-за внезапных проблем со здоровьем. Больших проблем не предвидится, скорее всего, это будет переутомление, головная боль или простуда. Возможно, судьба посылает вам сигнал, что необходимо притормозить и задуматься над тем, как вы живете. Не старайтесь казаться перед окружающими лучше, чем вы есть на самом деле. Оглянитесь, есть вещи и методы, от которых нужно немедленно отказаться.

Космический совет: это ваш шанс разрушить барьеры и найти свою любовь.

Девы

День подходит для встреч с друзьями и родственниками. Выберите тихое место для встречи, чтобы насладиться общением. Осторожнее управляйте автомобилем, полностью исключите употребление алкогольных напитков. Нельзя быть невнимательным, это может привести к неутешительным последствиям — сегодня есть риск травм и происшествий.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, как вы можете служить обществу.

Весы

Сегодня Весы должны всерьез задуматься над своим питанием. Пересмотрит рацион, ограничив потребление сладкой и жирной пищи. Эти простые рекомендации позволят ощутить легкость и гораздо быстрее выполнять дела. Звезды говорят, что сейчас очень важно следить за своим самочувствием.

Космический совет: поговорите о будущем, которое вы себе представляете.

Скорпионы

В первой половине дня могут возникнуть внезапные трудности. Это может привести вас в замешательство, но выход найдется. Также сегодня есть риск потерять ключи или какой-то другой мелкий предмет, поэтому будьте осторожны и следите за своими вещами. Многое из того, что вы задумали сделать, будет получаться не сразу, поэтому подходите к каждому делу основательно и не паникуйте раньше времени.

Космический совет: уделите время своим любимым, подарите им свое тепло и заботу.

Стрельцы

Сегодня Стрельцов будут обуревать эмоции от сильных переживаний. Это может сказаться на самочувствии. Берегите свое здоровье, а для этого старайтесь не нервничать по пустякам. В этот день вам лучше остаться дома и не ходить на светские мероприятия, поскольку ваше самочувствие не стабильно, и вы не получите никакого удовольствия от таких мероприятий.

Космический совет: слушайте свою интуицию, чтобы развить в себе силу.

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Козероги

Козерогам сегодня неплохо бы посетить врача. Проанализируйте свое питание, не слишком ли часто вы злоупотребляете едой быстрого приготовления. После сдачи необходимых анализов можно отдохнуть на природе. Запланируйте поход вместе с друзьями и семьей. В личной жизни Козерогам захочется взять паузу в отношениях и подумать о последних событиях. Ссоры и разногласия немного вас утомили, и вам захочется тишины и покоя. Подумайте обо всем спокойно и выход обязательно найдется.

Космический совет: позвольте себе получить то, что всегда было вашим.

Водолеи

День благоприятен для поездок и путешествий. Так же он требует от вас решительных действий. Положение планет таково, что сейчас нужно запускать проекты и начинать новые дела. В этом поможет новый знакомый, который окажется хорошо информирован в вызывающих затруднения вопросах.

Космический совет: вам нужно тщательно выбирать ту дорогу, по которой вы пойдете.

Рыбы

На Рыб оказывает негативное влияние кто-то из окружения. От этого у вас портятся отношения с близкими людьми. Проанализируйте поступки и разговоры с этим человеком. Возможно, он пытается отгородить вас от всех, но это не пойдет вам на пользу. Вы достаточно внимательны, чтобы понять истинные мотивы всех участников, поэтому постарайтесь подойти к этому вопросу ответственно.

Космический совет: в сложных вопросах обратитесь к своему опыту.

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