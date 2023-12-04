Вызывают неприязнь? Что мужчины на самом деле думают о «дутых» губах у женщин

И чем опасна столь популярная в настоящее время процедура?

Многие девушки решаются изменить свою внешность с помощью операции по увеличению губ. Новые вехи в стандартах красоты провоцируют россиянок записываться на приемы к косметологам, а некоторые порой не могут остановиться, превращая свои лица в что-то странное.

Издание «Страсти» изучило данный феномен и узнало, как на это реагируют мужчины. В России интерес женщин к контурной пластике губ растет все сильнее.

Однако, хотя спрос и рождает предложение, для подобного рода вмешательств в организм необходимы специальные знания и навыки, которые есть далеко не у всех косметологов. Стремясь увеличить объем губ или придать им желаемую форму, девушки могут нарваться на «гиалуроновые усы» или «утиный рот».

«Чаще всего обращаются за тем, чтобы придать небольшую припухлость губам. Также популярны пожелания улучшить форму, разгладить морщины, добавить объема или приподнять углы рта. При этом многие пациенты стремятся к более естественным и симметричным губам, избегая слишком выраженных или неестественных изменений», — рассказала врач-дерматолог Альбина Бухурова.

Важно отметить, что увеличение губ может повлечь за собой различные последствия для здоровья. Так, процедура противопоказана девушкам с герпесом, аутоиммунными заболеваниями, диабетом первого типа, эпилепсией, а также беременным и кормящим.

После процедуры могут появляться синяки, отеки, а также возможен уход наполнителя за обозначенные контуры. В случае, если женщина собирается делать повторную процедуру, старый наполнитель необходимо удалить, чтобы он не образовал ненужных форм.

В большинстве своем, за процедурой в косметологические клиники обращаются женщины, которые считают свои губы ассиметричными, маленькими или нечетными, однако что об этом думают мужчины? Опрос показал, что они в целом относятся к этим процедурам вполне терпимо, однако большинство сходятся во мнении, что слишком большие «перекаченные» губы выглядят отталкивающие и вызывают неприязнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли грудные импланты лопнуть в самолете.