Twitch и Pinterest получили штрафы за неудаление запрещенных роликов

Сервисы Twitch и Pinterest были оштрафованы за неудаление роликов, запрещенных на территории России. Решение вынес Таганский суд Москвы.

Так, платформы признаны нарушителями административного законодательства и оштрафованы на 800 тысяч рублей каждый. Отмечается, что Twitch и Pinterest не исполнили свои обязанности повторно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант Иван Алексеев*, известный под псевдонимом Noize MC*, был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за нарушения закона, регулирующего деятельность иностранных агентов.

* — признан иноагентом в РФ