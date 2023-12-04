Twitch и Pinterest получили штрафы за неудаление запрещенных роликов

Сервисы не удалили материалы, запрещенные на территории России.
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Сервисы Twitch и Pinterest были оштрафованы за неудаление роликов, запрещенных на территории России. Решение вынес Таганский суд Москвы.
Так, платформы признаны нарушителями административного законодательства и оштрафованы на 800 тысяч рублей каждый. Отмечается, что Twitch и Pinterest не исполнили свои обязанности повторно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант Иван Алексеев*, известный под псевдонимом Noize MC*, был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за нарушения закона, регулирующего деятельность иностранных агентов.
* — признан иноагентом в РФ
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