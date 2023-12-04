Путин призвал в ситуации с мигрантами в РФ соблюдать этнокультурный баланс

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37 0

Российский лидер указал, что в миграционной сфере имеет значение немало вопросов, и их нужно рассматривать в комплексе.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать этнокультурный баланс в ситуации с мигрантами. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер указал, что привлечение мигрантов в нашу страну прежде всего продиктовано нехваткой рабочей силы. Поэтому тех людей, которые приезжают в РФ на заработки, необходимо готовить.

Глава государства обратил внимание, что сейчас в этих целях Россия открывает в странах СНГ русские школы с преподаванием на нашем языке, также проводят другие мероприятия. Однако это не отменяет того факта, что приезжающим следует хорошо знать язык, законы и традиции страны, в которой они будут жить.

«Нужно привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам российской экономики. Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения. Должны знать наши традиции и так далее. Уважать законы», — указал президент.

Путин добавил, что в миграционной сфере имеет значение немало вопросов, и их нужно рассматривать в комплексе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

23:43
Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших участников СВО
23:24
Путин: жители Латвии могут ответить властям на свинское отношения к себе
23:11
Путин выдвинут на звание человека года по версии Time
22:58
Путин допустил амнистию некоторых категорий осужденных женщин
22:44
«Многие стесняются»: психолог раскрыла причину стремления девушек увеличить губы
22:25
Путин призвал в ситуации с мигрантами в РФ соблюдать этнокультурный баланс

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
Скрывает место — почему? Вдова «банщика Волочковой» вышла на связь после похорон
Больница и наркоз откладываются: Костомаров раскрыл правду о подготовке к пластической операции
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд