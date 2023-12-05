Путин: выход РФ из международных институтов не означает игнорирование прав

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Некоторые организации замечены в том, что они не просто не замечают, а даже поощряют проявление русофобии, отметил российский лидер.

Путин: выход РФ из международных институтов не означает игнорирование прав

Фото: © РИА Новости / Доминик Вомер

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин объяснил выход страны из некоторых международных институтов. Как он отметил на встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ), решение вовсе не означает игнорирование прав, а наоборот.

«Готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы прав человека», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что международная система обеспечения прав человека продолжает деградировать. И напомнил, что в течение восьми лет различные международные организации игнорировали вопиющие нарушения прав людей в Донбассе.

В сентябре прошлого года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Таким образом, она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Путин объяснил причину прекращения исполнения решений ЕСПЧ в России.

-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Четыре знака растают от любви: любовный гороскоп на зиму 2023 — 2024

Последние новости

1:15
Недостаточно поддержки: на Украине нашли оправдание провалу контрнаступления
1:00
Четыре знака растают от любви: любовный гороскоп на зиму 2023 — 2024
0:52
Путин: выход РФ из международных институтов не означает игнорирование прав
0:36
«Сколько готов заплатить?» — медиум Шепс пригрозил Воле раскрыть его секрет Утяшевой
0:20
Денег нет! У США заканчиваются средства на помощь Украине
0:00
На его голосе выросло не одно поколение: в каких мультфильмах спел Анатолий Горохов

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Если хочется эпатажа»: Киркоров щегольнул нетривиальным нарядом на Народной премии
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд