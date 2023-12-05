«Сыграло с ней злую шутку»: Буланова о браке Валерии с Пригожиным

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Буланова считает, что Валерия потерялась в браке с Пригожиным

«Сыграло с ней злую шутку»: Буланова о браке Валерии с Пригожиным

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Звездная семья считается одной из самых крепких и ярких пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако некоторые уверены — порознь они бы могли сиять еще ярче.

Брак певицы Валерии с продюсером Иосифом Пригожиным негативно отразился на артистке. С таким мнением выступила певица Татьяна Буланова. По ее словам, без супруга карьера Валерии сложилась бы еще лучше.

«С одной стороны Валерии повезло, что у нее есть такой муж. С другой стороны — это сыграло с ней злую шутку, с Шульгиным у Валерии была загадка, а с Пригожиным в ней что-то потерялось», — заявила Буланова в рамках документального фильма музыкального телеканала «Иосиф Пригожин. Моя правда».

Что именно потерялось в Валерии, коллега не уточнила. При этом многие не согласны с мнением Булановой. Ведь считают, благодаря помощи Пригожина, Валерия вновь стала яркой звездой эстрады. До встречи с ним артистка состояла в отношения с продюсером Александром Шульгиным. От него родила троих детей, а потом случился громкий развод.

Стоит отметить, что такое мнение у Булановой возможно связано с тем, что она как-то конфликтовала с Пригожиным. Звезда рассказывала, что якобы не получила гонорар за организованные им концерты. Продюсер, в свою очередь, заявил, что супруг певицы «привел к ней бандитов», которые вымогали у него деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Валерия и Иосиф Пригожин отметят Новый год.

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