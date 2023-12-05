Самому старому существу на Земле исполнился 191 год

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Внушительный рекорд принадлежит черепахе по имени Джонатан.

Фото, видео: www.globallookpress.com / James Warren; 5-tv.ru

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Самому старому наземному животному в мире исполнился 191 год. Обладателем внушительного рекорда стала гигантская черепаха по имени Джонатан. Причем ученые предполагают, что он может быть даже старше, чем предполагается.

Более 140 лет назад его привезли с Сейшел на остров Святой Елены, где он живет и по сей день. Из-за своего преклонного возраста Джонатан практически ослеп и потерял обоняние, но все равно продолжает достаточно активную жизнь.

Ветеринары заявляют, что черепаха в хорошем состоянии и может еще неоднократно побить свой же рекорд.

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Самому старому существу на Земле исполнился 191 год

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