Самому старому существу на Земле исполнился 191 год
Внушительный рекорд принадлежит черепахе по имени Джонатан.
Фото, видео: www.globallookpress.com / James Warren; 5-tv.ru
Самому старому наземному животному в мире исполнился 191 год. Обладателем внушительного рекорда стала гигантская черепаха по имени Джонатан. Причем ученые предполагают, что он может быть даже старше, чем предполагается.
Более 140 лет назад его привезли с Сейшел на остров Святой Елены, где он живет и по сей день. Из-за своего преклонного возраста Джонатан практически ослеп и потерял обоняние, но все равно продолжает достаточно активную жизнь.
Ветеринары заявляют, что черепаха в хорошем состоянии и может еще неоднократно побить свой же рекорд.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как панды стали главными дипломатами Китая.
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