Самому старому существу на Земле исполнился 191 год

Самому старому наземному животному в мире исполнился 191 год. Обладателем внушительного рекорда стала гигантская черепаха по имени Джонатан. Причем ученые предполагают, что он может быть даже старше, чем предполагается.

Более 140 лет назад его привезли с Сейшел на остров Святой Елены, где он живет и по сей день. Из-за своего преклонного возраста Джонатан практически ослеп и потерял обоняние, но все равно продолжает достаточно активную жизнь.

Ветеринары заявляют, что черепаха в хорошем состоянии и может еще неоднократно побить свой же рекорд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как панды стали главными дипломатами Китая.