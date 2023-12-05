По «скромным подсчетам»: около 40% релокантов решили вернуться в Россию

Почему попытка эмиграции оказалась для них неудачной?

Около 40% релокантов, покинувших Россию в прошлом году, уже вернулись в страну. Об этом «Известия» сообщают со ссылкой на компанию «Финион», предоставляющей помощь при оформлении видов на жительство (ВНЖ).

Примечательно, что президент России Владимир Путин еще несколькими месяцами ранее, в июне, подчеркивал, что в страну решила вернуться половина уехавших. По его словам, это «скромные подсчеты».

Организация предоставила данные опроса 2,7 тысячи своих действующих и потенциальных клиентов. При этом отмечается, что основные причины возвращения граждан России на Родину — ужесточение правил их пребывания в зарубежных странах. «Неудобные» для релокантов нововведения коснулись получения ВНЖ и сроков нахождения в иностранных государствах.

«Если есть сложности с работой, то вид на жительство, скорее всего, не продлят. Есть ряд государств, где это маловероятно — в первую очередь, Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия», — прокомментировал директор «Финион» Вячеслав Картамышев.

Собеседник издания добавил, что страны отказываются продлевать россиянам ВНЖ даже при соблюдении ими всех законов. По его словам, в некоторых случаях перед релокантами даже ставят новые, политически обусловленные, требования.

Уточняется, что с февраля следующего года Венгрия внесет изменения в порядок оформления вида на жительство, а на Кипре уже началась корректировка ставки НДС. В Греции же изменится минимальный уровень инвестиций, предоставляющий право на получение ВНЖ.

Глава Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко считает, что в условиях низкой безработицы и нехватки рабочих рук возвращение релокантов позитивно отразится на экономике страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков рассказал, каким релокантам будет сложно вернуться в Россию.