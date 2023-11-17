«Их не примут»: Песков сообщил, каким релокантам будет сложно вернуться в Россию

Не все смогут возвратиться на Родину. Кому въезд точно запрещен?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, кто из релокантов сможет вернуться в страну, а кого больше не примут. Об этом узнало издание «БИЗНЕС Online».

Политик отметил, что среди россиян, которые покинули страну после начала СВО, есть много запутавшихся и испугавшихся людей. К ним на родине отнесутся с пониманием. Но есть те, кому здесь не рады.

«Кто-то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — заявил Песков.

Представитель отметил, что граждане, которые остались в России всей душой верят в ее правое дело. Поэтому часть релокантов они могут не принять. Особенно это касается тех, кто стал оскорблять свою Родину, а еще хуже поддерживать Украину. Для таких людей вернуться назад будет очень сложно.

«Будет невозможно вернуться в Россию — люди их не примут», — сказал Песков.

Песков отметил, что страна открыта для всех, кроме ее врагов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков рассказал, каким телефоном пользуется.