«Живой интерес»: Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки «Россия»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Песков: Путину понравилась выставка «Россия», его заинтересовали павильоны

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Личный архив Дмитрия Пескова; 5-tv.ru

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В Кремле отметили, что экспозиция на ВДНХ вдохновила руководство страны на новые идеи.

Президенту России Владимиру Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путину там понравилось. Он интересовался теми павильонами, которые посмотрел», — прокомментировал он в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля добавил, что экспозиция очень богатая, и за один раз охватить все павильоны просто невозможно, однако увиденное оставило впечатления у главы государства.

Песков отметил, что выставка вызывает «живой интерес». По его словам, даже появилась идея делать подобные выставки на постоянной основе. Внимание зрителей доказало, что регионам стоит показывать свои достижения и преимущества.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин посмотрел на выставке «Россия» на ВДНХ.

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