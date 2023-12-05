Россия и Белоруссия создадут учебно-боевые центры для подготовки военных

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

ГД ратифицировала соглашение РФ и Белоруссии о создании учебно-боевых центров

Россия и Белоруссия создадут учебно-боевые центры для подготовки военных

Фото: ТАСС

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Соглашение было подписано в Минске 28 марта.

Госдума ратифицировала соглашение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих России и Белоруссии. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Соглашение между двумя странами было заключено еще марте 2023 года. Документом был установлен порядок создания и работы совместных учебно-боевых центров на территориях России и Белоруссии.

Соглашение также нормирует правила направления российских военных в республику, а также белорусских — в Россию с целью боевой подготовки и совершенствования навыков.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее отмечал, что совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих позволит поддерживать мир и стабильность в регионе. По его словам, страны стремятся защищать свой суверенитет и территории. Создание учебно-боевых центров России и Белоруссии соответствует национальным интересам двух стран, заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин рассказал об операции ОДКБ «Наемник».

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