В России могут измениться правила ипотеки: чего ждать?

Эксперты предлагают поменять программу выдачи кредитов на недвижимость. На какие условия?

В России хотят поменять условия льготной ипотеки. Программу выдачи кредитов на особых условиях необходимо сделать бессрочной, но адресной. Такую идею предложили в госкомпании Дом. РФ.

Сейчас подобные программы ограничены во времени. И когда сроки истекают, создаются условия для ажиотажного спроса и неоправданного роста цен.

Льготная ипотека уже разогнала цены. С 2020-го квартиры в новостройках подорожали примерно на 80%.

Кроме того, эксперты считают, что к субсидированию нужно подходить более взвешенно. Выделять деньги действительно тем, кто нуждается. Например, многодетным родителям или семьям, где воспитывают ребенка-инвалида.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%.