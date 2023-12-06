В США тем временем видят сокращение помощи киевскому режиму и опасаются, что это приведет к трагичным последствиям для самих же себя.

В Евросоюзе отказались от плана Испании по продолжению финансирования Украины за счет замороженных активов России. Об этом сообщает издание Politico.

Испания предложила направить средства от замороженных активов Украине в качестве помощи. По некоторым подсчетам, в таком случае киевский режим мог бы получить к 2027 году от 15 миллиардов до 17 миллиардов евро.

Однако к Евросоюзе с таким планом не согласны. Европейские чиновники считают, что это не даст импульса экономике России и может «подорвать обязательства ЕС по оказанию поддержки Киеву». Кроме того, они указывают на то, что на предоставление этих средств могут уйти месяцы, а то и годы.

Между тем в США опасаются, что сокращение поддержки Украины приведет к ее поражению, ответственность за которое ляжет на плечи американцев. Джо Байден считает, что провал в данном вопросе — абсолютное сумасшествие и идет против интересов Штатов.

Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский генерал Марк Милли будучи главой комитета начальников штабов США призывал украинский спецназ к жестокости в отношении граждан России.