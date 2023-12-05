«Ни одного русского»: чему американские генералы научили ВСУ в 2022 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

WP: генерал Милли в 2022 году призывал украинский спецназ резать глотки русским

«Ни одного русского»: чему американские генералы научили ВСУ в 2022 году

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Боевиков армии Украины пытались «вдохновить» на проведение операций на территориях России.

Американский генерал Марк Милли будучи главой комитета начальников штабов США призывал украинский спецназ к жестокости в отношении граждан России. В рамках учений в немецком Висбадене в 2022 году боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) слышали от него призывы «резать глотки русским», пишет The Washington Post со ссылкой на одного из чиновников.

«Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», — привел его слова собеседник газеты.

Авторы статьи отметили, что своими лозунгами Милли пытался подбодрить украинских боевиков и «вдохновить» их на начало операций на российских землях.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Раде призвали украинок идти на фронт.

Тема:
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