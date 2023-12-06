«Абсолютное сумасшествие»: Байден высказался о продолжении поддержки Украины

В США опасаются, что при сокращении поставок оружия боевики ВСУ в скором времени потерпят поражение.

Прекращение поддержки Украины идет против интересов США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие», — заявил Байден.

Ужасной ситуацию вокруг поставок армии Украины вооружения назвала и глава Минфина США Джанет Йеллен. Она считает, что ответственность за поражение киевского режима полностью ляжет на плечи американцев, если они не продолжат выделять средства для финансирования режима Владимира Зеленского.

Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам руководителя офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, если США вновь задержат поставку обещанной помощи, высок риск, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.